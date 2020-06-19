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Летнее солнцестояние 2020: самые важные традиции и приметы дня

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Летнее солнцестояние 2020: самые важные традиции и приметы дня
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Этот день символизирует торжество природы и жизни, сулит теплые дни и сбор богатого урожая. Эксперты рекомендуют познакомиться с самими интересными и важными традициями этого дня, а также с приметами, соблюдение которых поможет привлечь счастье и процветание в жизнь.

Летнее солнцестояние в 2020 году пройдет 21 июня. С этим днем связано множество примет и традиций. Их соблюдение позволяет привлекать необходимые перемены и избавляться от всего, что мешает счастливой жизни.

Праздник солнцестояния относится к языческим. Он отмечается во многих странах. 

Приметы на летнее солнцестояние 21 июня

Гроза или сильный дождь 21 июня — к плохому урожаю, а пасмурная прохладная погода говорит о том, что лето не будет жарким.

Обилие звезд указывает на богатый урожай грибов и ягод.

Много росы утром — удачный сбор урожая в садах и огородах. Росой по примете умываются, чтобы сохранить красоту, молодость и здоровье.

По примете, встретить рассвет в солнцестояние — к удаче на весь год и защите от любых неприятностей.

Привлечь любовь 21 июня может каждый, если разожжет костер и бросит в него записочку с пожеланиями.

В прежние времена по поверьям в летнее солнцестояние перелезали через 12 заборов, чтобы исполнить заветное желание. В современном мире можно сделать импровизированные оградки из разных подручных материалов, проговорить желание и перешагнуть через них 12 раз. Если никому не говорить о мечте, то она сбудется в ближайшее время.

Привлечь в дом благополучие и богатство получится, если перепрыгнуть через костер или перешагнуть через несколько зажженных свечей.

По примете в день солнцестояния нельзя грустить и думать о дурном, иначе проблемы придут в жизнь. Оптимистичный настрой — залог успешного будущего.

Традиции летнего солнцестояния в 2020 году

Традиционным обрядом на день летнего солнцестояния остается разжигание костров. Очищающий огонь избавляет от проблем, если бросить в него что-то, от чего нужно избавиться. В прежние времена на кострах старались сжечь старую одежду, в том числе ту, которую носил болеющий человек. Костры зажигали и для того, чтобы защититься от нечисти, привлечь теплое лето и очиститься от негатива.

21 июня 2020 года можно не спать всю ночь, чтобы исполнить заветное желание. Встреча рассвета позволяет загадывать все, что угодно, и ждать исполнения мечты в скором времени.

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По традиции в день летнего солнцестояния собирают лекарственные травы. Полезные дары природы используют для лечения от множества болезней, заваривают для поддержания тонуса и в качестве витаминных добавок в зимние холода, используют для защиты от неприятностей. Траву собирают, поклонившись земле и благодаря ее за щедрость.

В день летнего солнцестояния гадания на судьбу и будущее самые правдивые, поэтому во все времена люди пользовались различными их способами для того, чтобы приоткрыть завесу тайны и узнать все, что их ждет.

Остается популярной традиция смывать с себя болезни, порчу и сглазы. Для этого в ночь летнего солнцестояния обливаются водой или купаются в реках, трижды окунаясь в воду. Для того, чтобы нечисть не могла навредить, в старину обязательно надевали обереги и задабривали речную нечисть подарками.

Летнее солнцестояние — энергетически сильный день, когда любые начинания получают дополнительную подпитку, а значит, нельзя терять времени даром. Начинать дела в это время — к их удачному завершению, но с условием, что это благие начинания, не несущие вреда никому. Праздник стоит провести в хорошем настроении, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены и освободиться от всего, что мешает счастью и процветанию.

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Традиции, Приметы, Летнее солнцестояние, Летнее солнцестояние 2020.

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Телеграф
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