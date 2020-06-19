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В Украине новый антирекорд коронавирусной болезни: ситуация по регионам

В Украине новый антирекорд коронавирусной болезни: ситуация по регионам
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф
В Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) наблюдается во Львовской области - 142, Ровенской области - 121, в городе Киеве - 92, Закарпатской области - 78, а также в Черновицкой области - 76. Мы видим, что это очередной антирекорд, которого Украина еще не знала", - сказал Степанов.

По данным ЦОЗ, всего в Украине проведено исследований: методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.

"Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников", - сообщили в ЦОЗ.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели);
  • Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели);
  • г. Киев - 4176 (1332 выздоровели);
  • Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели);
  • Луганская обл. - 71 (52 выздоровели);
  • Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели);
  • Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 2693 (1467 выздоровели);
  • Сумская обл. - 246 (178 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

Напомним, что за минувшие сутки заболел 921 человек - очередной антирекорд. Из них 64 ребенка, а также 161 медработник.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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