В Украине новый антирекорд коронавирусной болезни: ситуация по регионам

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) наблюдается во Львовской области - 142, Ровенской области - 121, в городе Киеве - 92, Закарпатской области - 78, а также в Черновицкой области - 76. Мы видим, что это очередной антирекорд, которого Украина еще не знала", - сказал Степанов.
По данным ЦОЗ, всего в Украине проведено исследований: методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.
"Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников", - сообщили в ЦОЗ.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели);
- Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели);
- Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели);
- Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели);
- Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели);
- г. Киев - 4176 (1332 выздоровели);
- Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели);
- Луганская обл. - 71 (52 выздоровели);
- Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели);
- Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели);
- Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели);
- Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели);
- Ровенская обл. - 2693 (1467 выздоровели);
- Сумская обл. - 246 (178 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели);
- Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели);
- Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели);
- Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели);
- Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).
Напомним, что за минувшие сутки заболел 921 человек - очередной антирекорд. Из них 64 ребенка, а также 161 медработник.