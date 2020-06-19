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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 июня
12:26 Сегодня Телеграф
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 20 июня.

Федот Страж

Православная церковь в этот день отмечает память мученика Феодота Анкирского. Он жил в 3 веке в городе Анкире и содержал гостиницу. Феодот часто беседовал с постояльцами о жизни и о вере и своими речами обратил к христианству многих язычников, а многих грешников побудил раскаяться.

Во время гонений на христиан гостиница праведника стала убежищем для многих из них; он также посещал мучеников в темницах, утешая, и тайно погребал их тела после кончины. За свою деятельностью Феодот получил дар исцеления недугов.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром — ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место — это предвещало град и холод.

Всемирный день беженцев

Каждый год 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев (World Refugee Day), утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 55/76) в 2000 году.

На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.

Эта дата — это констатация факта: войны на земле не прекращаются. Также это и констатация международных соглашений, на которых основываются защита беженцев и проявление уважения к стойкости духа и мужеству беженцев во всем мире.

Каждый год Всемирный день беженцев посвящен определенной теме. Так, девизами дня в разные годы были: «Место, которое можно назвать домом», «Поддерживая пламя надежды», «Реальные люди — реальные нужды», «Уделите минуту, чтобы прокормить семью вынужденных беженцев» и другие.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

Каждый год 20 июня защитники животных призывают обратить внимание на проблемы слонов — самых величественных животных современности. Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos, IDAEZ) был отмечен в 2009 году, тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор этот День отмечается ежегодно.

В День защиты слонов в зоопарках защитники животных организуют разнообразные просветительские мероприятия, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе. В Соединенных Штатах Америки эта акция проводится уже несколько лет и успела принести первые результаты. Около 20 зоопарков США закрыли или собираются закрыть павильоны со слонами; 11 зоопарков переместили 14 слонов в природные заповедники, созданные специально для этих животных.

День защиты слонов в зоопарках не входит в число официальных. Однако его инициаторы собираются бороться за то, чтобы ООН формально внесла его в календарь дат.

Кстати, 22 сентября отмечается еще один День защиты слонов. Он посвящен всем слонам мира, а не только тем, которые содержатся в зоопарках.

Всемирный день жонглирования

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 20 июня.

В субботу, ближайшую к 17 июня отмечается Всемирный день жонглирования (World Juggling Day). Праздник неофициальный, но неизменно отмечаемый в кругу профессионалов и любителей этого жанра циркового искусства. Он приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглёров (IJA), созданной в 1975 году.

Впрочем, жонглирование и история его появления и развития связаны не только с цирком и зрелищными развлечениями, пользующимися широкой популярностью у большей части населения и в особенности у детей. Это не только жанр циркового искусства, но и вид спорта.

В наши дни жонглирование приобрело новую популярность среди простых любителей, желающих научиться хотя бы простейшим навыкам этого искусства. Это дало толчок появлению клубов.

В сам же праздник традиционно по всему миру, при содействии организаций жонглёров, проводятся показательные выступления, соревнования и мастер-классы.

Международный день Wi-Fi

Международный день Wi-Fi ежегодно отмечают 20 июня. Этот день больше, чем просто праздник, - это глобальная инициатива, направленная на преодоления цифрового неравенства. Доступ в Интернет предоставляет людям из развитых и развивающихся стран разнообразные возможности: экономического роста, улучшения социальной мобильности и компьютерной грамотности, расширения кругозора, обогащения знаниями и углубления образования.

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Международный день Wi-Fi – это международная инициатива, нацеленная на преодоление цифрового разрыва. Цель акции – в признании огромной роли Wi-Fi, который стал частью жизни многих людей – в городах и вне их; в утверждении важности осуществления инновационных проектов, позволяющих подключать к Интернету тех, кто пока не имеет доступа к беспроводным сетям.

Международный день Wi-Fi напоминает о необходимости принимать меры по решению распространённой проблемы отсутствия широкополосной инфраструктуры как в развитых, так и развивающихся странах.

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Праздник, Традиции, Народные приметы, Приеты.

Автор:

Телеграф
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