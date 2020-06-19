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В СНБО предвещают ухудшение ситуации с водными ресурсами в Украине

В СНБО предвещают ухудшение ситуации с водными ресурсами в Украине
17:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Рабочая группа под председательством заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьёва рассмотрела вопрос состояния поверхностных водных объектов в стране и обсудила прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По состоянию на середину июня гидрологическая ситуация на большинстве рек Украины улучшилась, и ее дальнейшее развитие будет зависеть от режима выпадения дождей и их количества. Однако, учитывая многолетние тенденции, не исчезает вероятность формирования периодов низкой водности летом - осенью с возможными негативными последствиями для разных секторов экономики, населения и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники заседания акцентировали внимание на необходимости активизировать обновление и замену поврежденных систем водоснабжения и водоотвода, внедрить новые технологии, провести реконструкцию сооружений очистки питьевой воды и сооружений сточных вод, внедрить новое лабораторное оборудование и т. п.

В ходе заседания также обсудили введение в действие Государственного реестра артезианских скважин и его первичное наполнение.

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Одновременно с наполнением реестра информация о геопространственном размещении таких скважин будет загружена в интерактивную карту и синхронизирована с публичной кадастровой картой Украины, сообщили участники заседания. Их инвентаризация и учет позволят использовать эту информацию для выявления потенциальных источников водоснабжения населения при планировании развития регионов.

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Вода, СНБО, Алексей Соловьев, Алексей Данилов.

Автор:

Телеграф
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