В СНБО предвещают ухудшение ситуации с водными ресурсами в Украине

Рабочая группа под председательством заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьёва рассмотрела вопрос состояния поверхностных водных объектов в стране и обсудила прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По состоянию на середину июня гидрологическая ситуация на большинстве рек Украины улучшилась, и ее дальнейшее развитие будет зависеть от режима выпадения дождей и их количества. Однако, учитывая многолетние тенденции, не исчезает вероятность формирования периодов низкой водности летом - осенью с возможными негативными последствиями для разных секторов экономики, населения и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники заседания акцентировали внимание на необходимости активизировать обновление и замену поврежденных систем водоснабжения и водоотвода, внедрить новые технологии, провести реконструкцию сооружений очистки питьевой воды и сооружений сточных вод, внедрить новое лабораторное оборудование и т. п.

В ходе заседания также обсудили введение в действие Государственного реестра артезианских скважин и его первичное наполнение.

Одновременно с наполнением реестра информация о геопространственном размещении таких скважин будет загружена в интерактивную карту и синхронизирована с публичной кадастровой картой Украины, сообщили участники заседания. Их инвентаризация и учет позволят использовать эту информацию для выявления потенциальных источников водоснабжения населения при планировании развития регионов.