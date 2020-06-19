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Правительство поддержало больницы, которые находились на грани закрытия

Правительство поддержало больницы, которые находились на грани закрытия
19:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров принял изменения в Программу медицинских гарантий, которыми вводится новый пакет для инфекционных, противотуберкулезных, психиатрических, районных больниц. Такое решение принято на заседании правительства 19 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суть акта - внести изменения в порядок реализации Программы гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году. Предполагается поддержка ввода нового пакета в эту программу, так называемого пакета поддержки наших учреждений здравоохранения, на который мы предлагаем добавить 2 млрд 331 млн грн. Это те заведения, которые остались с дефицитом финансирования в 2020 году по сравнению с 2019-м, которые оказались на грани закрытия, так как финансирование стало минус 50% в 332 заведениях", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов, докладывая по этому вопросу.

Он уточнил, что речь идет о медучреждениях различного профиля - это психиатрические, фтизиатрические, инфекционные районные больницы.

По словам министра, изменения начнут действовать с 1 июля, а финансирование этих медучреждений будет на уровне 2019 года.

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Кроме того, Степанов добавил, что вносятся изменения и в пакеты предоставления медицинских услуг по лечению инсульта и инфаркта. В частности, предлагается на лечение инфаркта вместо 16 тыс. грн выделять 30 тыс. грн, а на лечение инсульта предусмотреть 26 947 грн вместо 19 332 грн.

Предлагается также увеличить ставку за предоставление экстренной медицинской помощи. Общая сумма, которую дополнительно планируется выделить на экстренную медпомощь, составляет 1 млрд 260 млн грн.

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Все по теме:

Больница, Кабмин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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