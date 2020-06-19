Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19
Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка
Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка

Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19

Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Сегодня в Украине происходит начало второй или очередной волны заболеваемости COVID-19. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина приближается к новой волне COVID-19, рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Мы фактически сегодня получим начало первой или второй волны заболеваемости коронавирусом. Это очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не выдуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - заявил Шмыгаль.

По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

Как известно, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных

Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
02 Подкормка огурцов в открытом грунте
03 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
04 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
05 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
На Львовщине продлили карантинные меры
На Львовщине продлили карантинные меры
Звезда &quot;Пятого элемента&quot; и &quot;Властелина колец&quot; ушел из жизни в Великобритании
Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь