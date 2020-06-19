Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19

Сегодня в Украине происходит начало второй или очередной волны заболеваемости COVID-19. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина приближается к новой волне COVID-19, рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Мы фактически сегодня получим начало первой или второй волны заболеваемости коронавирусом. Это очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не выдуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - заявил Шмыгаль.

По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

Как известно, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.