Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина

По словам главы Минздрава, за нарушение карантина владельцами бизнеса грозят штрафы до 340 тысяч.

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что штрафы за не выполнение противоэпидемических правил могут достигать 340 тыс. грн для владельцев бизнеса.

Об этом он сказал на брифинге 19 июня.

"Если ты заходишь в соответствующее помещение, в том числе супермаркет или ТРЦ, и ты не пользуешься маской, то на тебя может быть наложен штраф 17 тысяч грн. Вы должны об этом знать. Если вы владелец того или иного ТРЦ либо ресторана, и вы не соблюдаете правила, установленные в нашей стране, то на вас могут наложить штраф от 170 до 340 тыс. грн", - сказал Степанов.

Он добавил, что противоэпидемические правила не сложные, и их выполнение позволит предотвратить рост заболеваемости и не вводить более жесткие ограничения в условиях адаптивного карантина в разных регионах.

Как известно, Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.