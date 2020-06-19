Украина присоединилась к "режиму киберсанкций" Евросоюза против третьих стран

Украина поддержала введение санкций ЕС против третьих стран за кибератаки.

Украина присоединилась к согласованному ЕС пакету санкций против третьих стран за совершение преднамеренных кибернетических атак против ЕС или против его стран-членов.

Об этом говорится в декларации Высокого представителя ЕС от имени всего Евросоюза, обнародованной на сайте Европейского Совета.

«14 мая 2020 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2020/651. Решение Совета продолжает существующие ограничительные меры на следующие 12 месяцев, до 18 мая 2021 года. Страны-кандидаты Турция, Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению Совета», - говорится в документе.

Как отмечается в декларации, упомянутые третьи страны обязались обеспечить соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский Союз принял во внимание эти обязательства и приветствует их.

Данное решение Совета ЕС принято в развитие решения Европейского Совета от 17 мая 2019 года относительно ограничительных мер против кибернетических атак, которые угрожают Европейскому Союзу или его странам-членам. Документ определяет рамочные условия для применения дипломатических мер против стран, совершающих агрессивные и умышленные кибернетические атаки против ЕС, которые повлекли тяжелые последствия для стран-членов или для критически важной европейской инфраструктуры.

ЕС рассматривает эти санкции как потенциальную возможность, потому что до этого момента в перечень физических или юридических лиц третьих стран, которые могут быть причастны к такой кибернетической агрессии, не внесен ни один конкретный субъект.