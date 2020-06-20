В мире за неделю коронавирусом заболели более 1 млн человек

За неделю у примерно 1 миллиона человек выявили коронавирус.

За последние семь дней у примерно 1 миллиона человек подтвердили коронавирус.

Информируют данные университета Джонса Хопкинса.

Еще 12 июня было зафиксировано 7,5 млн случаев заражения. 19 июня мир пересек отметку в 8,5 млн заражений.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, это максимальный прирост количества больных за неделю. Ранее число подтвержденных случаев заражения в неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Напоминаем, в Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион.