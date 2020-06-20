Словно в тропиках: синоптики обещают обильные дожди и жару до +33°

В субботу, 20 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем ​​20-25°; на остальной территории ночью 15-20°, днем ​​25-30°, в восточной части до 33°.

"В Украине 20 июня переменная облачность, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей значительные дожди; лишь в восточной части без осадков. Ветер северо-восточный (на западе страны северо-западный), 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 20-25°, на остальной территории ночью 15-20°, днем 25-30°, в восточной части до 33° ", - об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

21-22 июня в западных областях облачно с прояснениями, дожди, на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье значительные дожди; температура ночью 12-17°, днем 20-25°. На остальной территории переменная облачность; кратковременные дожди, грозы (ночью местами), 21 июня в восточных областях без осадков; температура ночью 15-20°, днем 25-30°, в восточной части до 33°. Ветер восточных направлений, 5-10 м/с, днем, кроме восточной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

23 июня на большей части территории страны, 24 июня в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные грозовые дожди (днем 23 июня в Карпатском регионе местами значительные дожди), на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-20°, днем 21-27°, в южной части до 30°.

Как ожидается, с 25 июня в Украине преимущественно без осадков, лишь 25-26 июня на западе и юго-западе страны отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем 23-29°, 28-29 июня на юге до 32°.

В столичном регионе 20 июня переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, по области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20 °, днем 27-29°, по области ночью 15-20°, днем 25-30°.

21-22 июня в Киеве переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью местами); днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/ с. Ветер восточных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

23 июня ночью повсюду в Киеве, днем местами кратковременные дожди, грозы; 24 июня без осадков. Температура ночью 14-19 °, днем 22-27 °.