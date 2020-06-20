Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения
Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения
Наибольший прирост больных COVID-19 за сутки: в Минздраве назвали регионы
Наибольший прирост больных COVID-19 за сутки: в Минздраве назвали регионы
Сегодня Шахтер может досрочно стать чемпионом
Сегодня Шахтер может досрочно стать чемпионом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 21 июня.

Федоров день

21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай конопли и льна будет хорошим.

В Федоров день почитали колодезников – особый разряд мастеров-знатоков, имеющих свои профессиональные секреты. Они знали, как обнаружить место, где есть подземные ключи, как возвести колодец, на какую глубину его копать и пр. Феодора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его почитания – своим профессиональным праздником.

На Федора Стратилата полагалось рыть колодцы, за что и прозвали святого "колодязником". Верили, что вода в колодце, вырытом в этот день, будет всегда чистая и убережет от лихого глаза. Даже существовал специальный обряд. На место, где планировали рыть колодец, вечером 20 июня клали сковороду, а на восходе солнца 21 июня её снимали. Если сковорода покрыта каплями воды, то в колодце, вырытом в этом месте, будет вода. Если на сковороде мало капель, то колодец будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывает, что рыть колодец бессмысленно, потому что воды в нём не будет. Ещё место для колодца определяли по туманам: где на рассвете туман первым ложится, там и надо копать колодец.

На Киевской Руси колодезная вода наделялась целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась практически таким же почетом, как и святая, а иногда почиталась наравне с крещенской. Особым целебным свойством обладает вода, взятая из семи разных колодцев.

Большим уважением пользовалась и ключевая вода. Во многих местностях существуют святые ключи. Некоторые из них открылись при переходе через эти места православных святых, которые здесь отдыхали и пожелали напиться. Обычно ключи располагаются среди сосен и елей, реже вербы. На ветвях деревьев и кустах вблизи источника можно увидеть ленточки, тряпочки, крестики, пояски, а на дне – монеты: это дань ключу от больных за его целительную силу.

В народе говорили: "Федор Стратилат грозами богат". Молния и гром в эти дни – дурной знак, предвещающий плохую уборку сена.

21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай конопли и льна будет хорошим.

В Федоров день почитали колодезников – особый разряд мастеров-знатоков, имеющих свои профессиональные секреты. Они знали, как обнаружить место, где есть подземные ключи, как возвести колодец, на какую глубину его копать и пр. Феодора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его почитания – своим профессиональным праздником.

На Федора Стратилата полагалось рыть колодцы, за что и прозвали святого "колодязником". Верили, что вода в колодце, вырытом в этот день, будет всегда чистая и убережет от лихого глаза. Даже существовал специальный обряд. На место, где планировали рыть колодец, вечером 20 июня клали сковороду, а на восходе солнца 21 июня её снимали. Если сковорода покрыта каплями воды, то в колодце, вырытом в этом месте, будет вода. Если на сковороде мало капель, то колодец будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывает, что рыть колодец бессмысленно, потому что воды в нём не будет. Ещё место для колодца определяли по туманам: где на рассвете туман первым ложится, там и надо копать колодец.

День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня

На Киевской Руси колодезная вода наделялась целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась практически таким же почетом, как и святая, а иногда почиталась наравне с крещенской. Особым целебным свойством обладает вода, взятая из семи разных колодцев.

Большим уважением пользовалась и ключевая вода. Во многих местностях существуют святые ключи. Некоторые из них открылись при переходе через эти места православных святых, которые здесь отдыхали и пожелали напиться. Обычно ключи располагаются среди сосен и елей, реже вербы. На ветвях деревьев и кустах вблизи источника можно увидеть ленточки, тряпочки, крестики, пояски, а на дне – монеты: это дань ключу от больных за его целительную силу.

В народе говорили: "Федор Стратилат грозами богат". Молния и гром в эти дни – дурной знак, предвещающий плохую уборку сена.

День медицинского работника

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.

День отца

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day).

Но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт, в замужестве Додд (Sonora Smart Dodd) в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт.

Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек для нее, как она его любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнять все свои родительские обязанности и был в глазах его дочери самым мужественным, неэгоистичным и любящим человеком.

Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник, ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата.

Итак, День отца появился как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. Розы — цветы Дня отца: красные носят, если отец жив, и белые, если отец умер. И, конечно же, в этот день принято дарить своим отцам подарки и устраивать семейные торжества.

Вслед за США День отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.

День селфи

День селфи (Selfie Day), отмечаемый 21 июня, – праздник, посвящённый одному из наиболее популярных увлечений наших дней.

Считается, что впервые праздник был организован и проведён в США в 2014 году. Его создателем принято называть техасского диджея Макнили. Правда в 2014 году речь шла о проведении Национального дня селфи в США. Однако популярность увлечения селфи, называемого одним из трендов 21 столетия оказалась такой большой, что инициатива Макнили была подхвачена пользователями Интернета по всему миру, а праздник приобрёл неофициальный статус международного или всемирного.

"Селфи" – фотография, являющаяся разновидностью автопортрета, сделанного при помощи фотоаппарата, мобильного устройства или какого-либо иного гаджета. Распространению этого увлечения способствовало появление качественных фронтальных камер на мобильных устройствах, а также возможность публикации сделанных снимков через мобильные приложения, в социальных сетях.

Знаменательные события в истории: 20 июня 2020 года

В принципе, возможность сделать автопортрет появилась практически сразу же после появления фотоаппарата и необходимых для этого аксессуаров к нему. Однако это требовало времени, подготовки и определённых умений. К тому же громоздкость первых фотоаппаратов не способствовала количественным показателям снимков. Тем не менее, известно, что автопортреты, сделанные при помощи фотоаппаратов и зеркала, начали набирать популярность с начала 20 века.

С появлением компактных фотоаппаратов и их массовых модификаций, сделавших фото доступным широкому кругу любителей, автопортрет стал более распространён, однако именно появление смартфонов и других мобильных устройств со встроенной фронтальной камерой высокого разрешения сделало селфи невероятно популярным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Народные приметы, Приеты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
03 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
04 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
05 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Малюська: Карма настигнет каждого рейдера
Малюська: Карма настигнет каждого рейдера
Эпидемия: в Украине COVID-19 обнаружили у 66 детей и 73 медиков
Эпидемия: в Украине COVID-19 обнаружили у 66 детей и 73 медиков
Ангела Меркель не исключает новых санкций против РФ
Ангела Меркель не исключает новых санкций против РФ
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь