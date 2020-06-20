Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 21 июня.

Федоров день

21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай конопли и льна будет хорошим.

В Федоров день почитали колодезников – особый разряд мастеров-знатоков, имеющих свои профессиональные секреты. Они знали, как обнаружить место, где есть подземные ключи, как возвести колодец, на какую глубину его копать и пр. Феодора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его почитания – своим профессиональным праздником.

На Федора Стратилата полагалось рыть колодцы, за что и прозвали святого "колодязником". Верили, что вода в колодце, вырытом в этот день, будет всегда чистая и убережет от лихого глаза. Даже существовал специальный обряд. На место, где планировали рыть колодец, вечером 20 июня клали сковороду, а на восходе солнца 21 июня её снимали. Если сковорода покрыта каплями воды, то в колодце, вырытом в этом месте, будет вода. Если на сковороде мало капель, то колодец будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывает, что рыть колодец бессмысленно, потому что воды в нём не будет. Ещё место для колодца определяли по туманам: где на рассвете туман первым ложится, там и надо копать колодец.

На Киевской Руси колодезная вода наделялась целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась практически таким же почетом, как и святая, а иногда почиталась наравне с крещенской. Особым целебным свойством обладает вода, взятая из семи разных колодцев.

Большим уважением пользовалась и ключевая вода. Во многих местностях существуют святые ключи. Некоторые из них открылись при переходе через эти места православных святых, которые здесь отдыхали и пожелали напиться. Обычно ключи располагаются среди сосен и елей, реже вербы. На ветвях деревьев и кустах вблизи источника можно увидеть ленточки, тряпочки, крестики, пояски, а на дне – монеты: это дань ключу от больных за его целительную силу.

В народе говорили: "Федор Стратилат грозами богат". Молния и гром в эти дни – дурной знак, предвещающий плохую уборку сена.

21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай конопли и льна будет хорошим.

В Федоров день почитали колодезников – особый разряд мастеров-знатоков, имеющих свои профессиональные секреты. Они знали, как обнаружить место, где есть подземные ключи, как возвести колодец, на какую глубину его копать и пр. Феодора Стратилата колодезники считали своим покровителем, а день его почитания – своим профессиональным праздником.

На Федора Стратилата полагалось рыть колодцы, за что и прозвали святого "колодязником". Верили, что вода в колодце, вырытом в этот день, будет всегда чистая и убережет от лихого глаза. Даже существовал специальный обряд. На место, где планировали рыть колодец, вечером 20 июня клали сковороду, а на восходе солнца 21 июня её снимали. Если сковорода покрыта каплями воды, то в колодце, вырытом в этом месте, будет вода. Если на сковороде мало капель, то колодец будет маловодным. Совершенно сухая сковорода показывает, что рыть колодец бессмысленно, потому что воды в нём не будет. Ещё место для колодца определяли по туманам: где на рассвете туман первым ложится, там и надо копать колодец.

На Киевской Руси колодезная вода наделялась целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась практически таким же почетом, как и святая, а иногда почиталась наравне с крещенской. Особым целебным свойством обладает вода, взятая из семи разных колодцев.

Большим уважением пользовалась и ключевая вода. Во многих местностях существуют святые ключи. Некоторые из них открылись при переходе через эти места православных святых, которые здесь отдыхали и пожелали напиться. Обычно ключи располагаются среди сосен и елей, реже вербы. На ветвях деревьев и кустах вблизи источника можно увидеть ленточки, тряпочки, крестики, пояски, а на дне – монеты: это дань ключу от больных за его целительную силу.

В народе говорили: "Федор Стратилат грозами богат". Молния и гром в эти дни – дурной знак, предвещающий плохую уборку сена.

День медицинского работника

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.

День отца

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day).

Но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт, в замужестве Додд (Sonora Smart Dodd) в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт.

Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек для нее, как она его любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнять все свои родительские обязанности и был в глазах его дочери самым мужественным, неэгоистичным и любящим человеком.

Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник, ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата.

Итак, День отца появился как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. Розы — цветы Дня отца: красные носят, если отец жив, и белые, если отец умер. И, конечно же, в этот день принято дарить своим отцам подарки и устраивать семейные торжества.

Вслед за США День отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.

День селфи

День селфи (Selfie Day), отмечаемый 21 июня, – праздник, посвящённый одному из наиболее популярных увлечений наших дней.

Считается, что впервые праздник был организован и проведён в США в 2014 году. Его создателем принято называть техасского диджея Макнили. Правда в 2014 году речь шла о проведении Национального дня селфи в США. Однако популярность увлечения селфи, называемого одним из трендов 21 столетия оказалась такой большой, что инициатива Макнили была подхвачена пользователями Интернета по всему миру, а праздник приобрёл неофициальный статус международного или всемирного.

"Селфи" – фотография, являющаяся разновидностью автопортрета, сделанного при помощи фотоаппарата, мобильного устройства или какого-либо иного гаджета. Распространению этого увлечения способствовало появление качественных фронтальных камер на мобильных устройствах, а также возможность публикации сделанных снимков через мобильные приложения, в социальных сетях.

В принципе, возможность сделать автопортрет появилась практически сразу же после появления фотоаппарата и необходимых для этого аксессуаров к нему. Однако это требовало времени, подготовки и определённых умений. К тому же громоздкость первых фотоаппаратов не способствовала количественным показателям снимков. Тем не менее, известно, что автопортреты, сделанные при помощи фотоаппаратов и зеркала, начали набирать популярность с начала 20 века.

С появлением компактных фотоаппаратов и их массовых модификаций, сделавших фото доступным широкому кругу любителей, автопортрет стал более распространён, однако именно появление смартфонов и других мобильных устройств со встроенной фронтальной камерой высокого разрешения сделало селфи невероятно популярным.