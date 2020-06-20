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Представитель НАТО о присоединении Украины к программе расширенных возможностей: Если у нас есть партнеры, мы будем сильнее вместе

Представитель НАТО о присоединении Украины к программе расширенных возможностей: Если у нас есть партнеры, мы будем сильнее вместе
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
НАТО стремится укрепить партнерство со странами, которые годами были в миссиях и операциях Североатлантического альянса. Об этом в эфире программы "На самом деле: Мир" телеканала "ДОМ" сообщила директор Центра информации и документации НАТО Барбара Маронкова, комментируя присоединение Украины к программе "Партнерство расширенных возможностей".

Она отметила, что 12 июня Североатлантический совет, являющийся высшим органом НАТО по принятию решений, достиг соглашения о признании Украины в качестве "партнера расширенных возможностей".

"Это означает, что Украина имеет доступ к программе сотрудничества с НАТО, которая в значительной степени ориентирована на военно-техническую сторону сотрудничества. Это часть более широкой инициативы, которая называется Инициативой НАТО по оперативной совместимости с партнерами, которую мы создали в 2014 году, чтобы иметь возможность продолжать военное сотрудничество со многими партнерами по всему миру", - подчеркнула Маронкова.

По ее словам, "мы искали то, что мы могли бы предложить нашим партнерам, которые были с нами в наших военных операциях, которые стояли с нами плечом к плечу все эти годы. Чтобы не потерять это особое сотрудничество, это особое партнерство, которое связывало наших военных". Она отметила, что на данный момент в эту широкую программу входит Украина вместе со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

"Мы стремимся укрепить наше партнерство со странами, которые годами были с НАТО в наших миссиях и операциях. Страны-партнеры, которые работали с нами в разных ситуациях, в разных конфликтах, и которые проводят с нами много учений. Что это значит на практике. НАТО делает многое. Представьте, что вы украинские солдаты, и вы присоединяетесь к нашим войскам НАТО в Афганистане, или служите с нами в Косово, мы работаем вместе. Для того, чтобы работать сообща, вам необходимо обладать так называемой совместимостью ваших сил, оборудования, того, как вы принимаете команды. Вы должны понимать друг друга, чтобы иметь возможность работать вместе. Вот почему важно, чтобы как государства-члены, так и страны-партнеры имели такую возможность продолжать совместную работу. Потому что, как говорит наш генеральный секретарь, мы говорим о совместной безопасности. Это означает, что Североатлантический союз не может сам противостоять вызовам безопасности сегодняшнего дня. Нам нужны партнеры. Если у нас есть партнеры, мы будем сильнее вместе", - подчеркнула директор Центра информации и документации НАТО.

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Как сообщалось, Программа расширенных возможностей, в которой Украина стала партнером, является частью инициативы НАТО по усилению оперативной совместимости войск ее стран-участниц с силами Альянса. Эту программу Североатлантический альянс запустил в 2014 году.

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Украина, НАТО, Барбара Маронкова.

Автор:

Телеграф
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