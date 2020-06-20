НСЖУ о годовщине смерти журналиста Комарова: Профессия журналиста остается опасной в Украине

В Национальном союзе журналистов Украины настаивают на публичном отчете Национальной полиции об усилиях для расследования убийства журналиста Вадима Комарова, который умер год назад, 20 июня. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НСЖУ, которое обнародовал в Facebook его председатель Сергей Томиленко.

"Жестокое нападение на журналиста произошло 5 мая 2019 года в центре Черкасс. Вадим Комаров впал в кому и пробыл в этом состоянии все полтора месяца до своей смерти. И дело об убийстве Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, и дело об убийстве Вадима Комарова в Черкассах в 2019 году были одними из главных вопросов специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов в ноябре 2019 года. Но несмотря на заверения, что над расследованием работает специальная следственная группа на уровне руководства уголовной полиции Украины, информация о прогрессе в расследовании убийства Вадима Комарова отсутствует", - говорится в заявлении.

"Не поднимать неудобных тем и не критиковать наделенных властью лиц - именно такой сигнал дает черкасским журналистам убийство Вадима Комарова и отсутствие должных усилий для раскрытия преступления, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Профессия журналиста остается опасной в Украине".

Как сообщалось, Вадим Комаров, журналист, блогер, общественный активист, советник городского головы Черкасс на общественных началах, представитель Общественного совета при Черкасской ОГА, 20 июня 2019 года был жестоко избит среди бела дня в центре города. От полученных травм скончался. Правоохранители отрабатывали три версии, в том числе и связанную с профессиональной деятельностью - журналист занимался расследованием коррупции местных чиновников.