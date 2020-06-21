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Укроборонпром: Военным передали модернизированный беспилотник Spectator-M1

Укроборонпром: Военным передали модернизированный беспилотник Spectator-M1
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Вооруженным силам Украины передали модифицированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1.

"Это первая поставка Вооруженным силам Украины беспилотного авиационного комплекса этой модификации. Spectator-M1 – наша совместная разработка вместе с учеными Национального технического университета Украины "КПИ", в этой модификации усилена основные преимущества предыдущих моделей – отличная аэродинамика, малозаметность, защищенности от систем радиоэлектронной борьбы. Заканчивать работы над комплексом пришлось во время карантина, но мы, несмотря на все, выполнили свои обязательства перед Министерством обороны", – сказал председатель правления ОАО "Меридиан" Вячеслав Проценко.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Отмечается, что ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром". Беспилотный авиационный комплекс изготовленного в рамках Государственных оборонных закупок.

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"БпАК Spectator-M1 предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесной массивов и тому подобное.

Предыдущие модификации БпАК "Spectator M1" поставляемых Министерству обороны и Пограничной службе Украины с 2015 года.

Указано, что беспилотник развивает скорость до 120 км/ч и может лететь на расстояние в 150 км.

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Украина, Укроборонпром, ВСУ, БПЛА.

Автор:

Телеграф
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