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День медицинского работника: Шмыгаль поздравил врачей с профессиональным праздником

День медицинского работника: Шмыгаль поздравил врачей с профессиональным праздником
09:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Кабмин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил медработников за то, что они делают наше общество человечным, здоровым, защищенным и поздравил их с Днем медицинского работника.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"День медицинского работника могут назвать своим праздником не только дипломированные врачи. Но и многие другие, которым специалисты в белых халатах подарили их второй день рождения", — написал Шмыгаль.

Он отметил, что жизнь — это бесценный дар. Но иногда только врачи способны подарить нам его во второй раз.

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"Наши врачи и есть той настоящей элитой — сформированной, а не предназначенной — на которую опирается каждое общество, и наше в том числе. Именно элита всегда первой идет на войну против беды, подвергая свою жизнь опасности", — отметил Шмыгаль.

Также он отметил, что сегодняшняя наша война — это не только агрессия на Востоке, это также и борьба с эпидемией коронавируса.

"Спасибо всем медработникам за то, что они делают наше общество человечным, здоровым, защищенным. С праздником вас, уважаемые медработники!", — написал Шмыгаль.

Как сообщалось, в Киеве в воскресенье 21 июня ко Дню медицинского работника состоится флешмоб "Скажи спасибо медикам".

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Украина, Кабмин, Медики.

Автор:

Телеграф
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