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Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
Среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по состоянию на 10:00 21 июня острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 140 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Из них 4 военнослужащих находятся на лечении в Ровенском военном госпитале. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 4 человека: 3 – во Львовской области, один в Ровенской. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

Пандемия COVID-19: В Украине коронавирус обнаружили еще у 735 человек

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 14 человек

Всего за время пандемии выздоровели 263 человека, летальных случаев - 5.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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