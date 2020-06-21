Эпидемия: в Украине 17% всех больных COVID-19 - это медики

В Украине 17% всех больных коронавирус — это медицинские работники.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"В нашем государстве отмечается День медицинского работника... За все время пандемии в Украине заболело 5998 медицинских работников.

17% всех больных коронавирусом в Украине именно медицинские работники. Получается, что с системой здравоохранения которую мы унаследовали уязвимость той или иной группы у коронавируса определяется не возрастными параметрами, как во всем мире, но и профессией", — сказал Степанов.

Как ранее сообщалось, за сутки в Украине коронавирус обнаружили еще в 735 человек, общее число жертв — достигла 1000 человек.

Как сообщалось, Зеленский отметил государственными наградами 122 медработников.