Максим Степанов: Медик - это профессия, без которой невозможна жизнь

Глава Минздрава Украины Максим Степанов поздравил украинских медицинских работников с профессиональным праздником.

"Сегодня - День медицинского работника. Прежде всего, я искренне поздравляю всех наших медиков с профессиональным праздником. Врачи, медицинские сестры и братья, работники бригад скорой помощи, фельдшеры и санитары - это профессии, без которых невозможна нормальная жизнь", - сказал Степанов.

Такое видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

По его словам, эпидемия COVID-19 стала не просто вызовом для всей страны, но и обнажила проблемы украинской медицины.

Степанов отметил, что от украинских медиков требуют очень много, но не все понимают, в каких условиях они должны работать и спасать жизни.

"Сегодня я записываю это видео в обычной украинской больнице. Таких больниц в нашей стране абсолютное большинство. Именно в таких условиях медики работают ежедневно. Я об этом знаю не понаслышке - я все это видел собственными глазами. И поэтому несколько лет на разных должностях я посвятил тому, чтобы создавать для наших врачей комфортные условия работы ", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в руках украинских медработников - жизнь и здоровье пациентов, и это очень большая ответственность, которую никто из ними не может разделить, "но можно сделать так, чтобы нести эту ответственность вам было легче".

"Именно на этом должна быть сфокусирована медицинская реформа. Мы должны создавать такую медицинскую систему, которая была бы ориентирована и на пациентов, и на врачей. Это понимаю не только я. Именно поэтому, благодаря поддержке и политической воле Президента Украины, будет увеличена заработная плата медикам ", - отметил Степанов.

Он уточнил, что такое повышение должно состояться уже в сентябре 2020 года, и при этом ежемесячно на повышение выплат может выделяться около 2 млрд грн, - не только тем, кто борется с COVID-19, а всем работникам медицинской отрасли: "Это первый шаг и таких шагов будет еще много ".

"Профессия врача должна быть престижной не только по содержанию, не только из-за ответственности, которую врач несет. Она должна быть престижной еще и потому, что врачи получают за свою работу достойное вознаграждение. И не ищут счастья на чужбине, а чувствуют заботу и уважение на Родине ", - уточнил глава Минздрава.

Степанов поблагодарил всех медработников за самоотверженность, жертвенность, за спасенные жизни и за верность профессии.