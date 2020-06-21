Аваков: Полиция рассматривает две версии взрыва дома в Киеве

По словам главы МВД, понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва.

Сейчас рассматривается две рабочие версии взрыва дома в Киеве - это газ и взрывчатка.

Об этом сегодня, 21 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Одна версия - взрыв газа, другая - взрыв произошел с помощью взрывчатки. Сейчас взрывотехники приняли на экспертизу материалы. Потребуется 30-40 минут для установления причины взрыва", - сказал Аваков.

По его словам, на месте происшествия работает 420 человек личного состава - полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса украины.

Как сообщалось, сегодня утром произошел взрыв дома в Киеве. Сейчас известно, что в результате инцидента погибли два человека. Еще несколько находятся под завалами. Как видно на видео с места трагедии, в результате взрыва в девятиэтажном доме образовалась огромная дыра.