Сенцов поехал на линию соприкосновения

Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов вместе с бывшим народным депутатом Егором Соболевым и украинским писателем, поэтом, переводчиком, общественным деятелем Сергеем Жаданом посетили линию соприкосновения. Об этом Сенцов написал в Facebook.

"Сегодня мы вместе с Сергеем Жаданом и Егором Соболевым приехали сюда, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нашу страну и пообщаться о важном", - написал он.

Сенцов отметил, что уже несколько раз посещал линию соприкосновения, но делал это неофициально, не писал об этом и не постил фото, потому что "не хотел пиариться на военных, а только их поддержать и увидеть все собственными глазами".

Сенцов также отметил, что реальное положение на войне не очень соответствует тому, что пишут в новостях, "но эту правду надо знать".

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Вследствие вражеского огня получил ранения один украинский военный.