"В центре города и недорого": Малюська посидел в СИЗО в Черновцах

Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платный СИЗО в центре города Черновцы. Об этом министр написал в Facebook.

"Черновцы СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки - 346,00 грн; неделю - 1170,00 грн; месяц - 2508,00 грн", - уточнил он.

Как сообщалось, Министерство юстиции за 100 дней работы реализовало экспериментальный проект платных камер в следственных изоляторах. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, по состоянию на 13 июня в качестве платы уже получено 115 500 грн дополнительных средств, за счет которых начинают ремонт бесплатных камер для заключенных.

По данным Минюста, в Украине теперь 30 следственных изоляторов, рассчитанных на 500-2500 человек. В самом плохом состояни помещения в Киевском СИЗО, а также в Одессе и Херсоне.

Проект платных камер - внутренний резерв, который позволит зарабатывать определенные средства для улучшения условий в обычных камерах. В данное время определили, что эксперимент продлится до конца 2021 года.