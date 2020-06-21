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"В центре города и недорого": Малюська посидел в СИЗО в Черновцах

"В центре города и недорого": Малюська посидел в СИЗО в Черновцах
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платный СИЗО в центре города Черновцы. Об этом министр написал в Facebook.

"Черновцы СИЗО. Посидеть в историческом памятнике, в центре города и недорого: сутки - 346,00 грн; неделю - 1170,00 грн; месяц - 2508,00 грн", - уточнил он.

Как сообщалось, Министерство юстиции за 100 дней работы реализовало экспериментальный проект платных камер в следственных изоляторах. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, по состоянию на 13 июня в качестве платы уже получено 115 500 грн дополнительных средств, за счет которых начинают ремонт бесплатных камер для заключенных.

По данным Минюста, в Украине теперь 30 следственных изоляторов, рассчитанных на 500-2500 человек. В самом плохом состояни помещения в Киевском СИЗО, а также в Одессе и Херсоне.

Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить

Проект платных камер - внутренний резерв, который позволит зарабатывать определенные средства для улучшения условий в обычных камерах. В данное время определили, что эксперимент продлится до конца 2021 года.

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СИЗО, Черновцы, Денис Малюська.

Автор:

Телеграф
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