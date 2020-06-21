В каком возрасте украинцы чаще всего становятся отцами: в Госстате провели исследование

В Украине мужчины чаще всего становятся родителями ориентировочно в возрасте 30-39 лет. Такие данные в Facebook выложила Государственная служба статистики Украины.

"Этот день служит напоминанием о важности роли отца в воспитании ребенка. Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия ", - говорится в сообщении.

Госстат обнародовал инфографику по количеству рожденных в 2019 году детей в зависимости от возраста отца.

В частности:

135 167 детей состоянию на 2019 появились у мужчин, чей возраст на тот момент составлял 30-39 лет,

108 080 детей - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 20-29 лет,

26 999 детей - в мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 40-49 лет,

2793 ребенка - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 50 и более лет,

1651 ребенок - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 был менее 20 лет.

Сегодня в Украине отмечается День отца. Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.