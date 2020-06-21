В каком возрасте украинцы чаще всего становятся отцами: в Госстате провели исследование

"Этот день служит напоминанием о важности роли отца в воспитании ребенка. Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия ", - говорится в сообщении.
Госстат обнародовал инфографику по количеству рожденных в 2019 году детей в зависимости от возраста отца.
В частности:
Сегодня в Украине отмечается День отца. Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.