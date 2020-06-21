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В каком возрасте украинцы чаще всего становятся отцами: в Госстате провели исследование

В каком возрасте украинцы чаще всего становятся отцами: в Госстате провели исследование
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
В Украине мужчины чаще всего становятся родителями ориентировочно в возрасте 30-39 лет. Такие данные в Facebook выложила Государственная служба статистики Украины.

"Этот день служит напоминанием о важности роли отца в воспитании ребенка. Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия ", - говорится в сообщении.

Госстат обнародовал инфографику по количеству рожденных в 2019 году детей в зависимости от возраста отца.

В частности:

  • 135 167 детей состоянию на 2019 появились у мужчин, чей возраст на тот момент составлял 30-39 лет,
  • 108 080 детей - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 20-29 лет,
  • 26 999 детей - в мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 40-49 лет,
  • 2793 ребенка - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 составлял 50 и более лет,
  • 1651 ребенок - у мужчин, чей возраст по состоянию на 2019 был менее 20 лет.

С Днем отца 2020! Милые СМС-поздравления и открытки

Сегодня в Украине отмечается День отца. Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

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Госстат, День отца.

Автор:

Телеграф
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