Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня

По народному поверью, в этот день солнце земле всю силу отдает и наступает астрономическое лето.

Этот день - конец весны, начало лету, солнцеворот - самый длинный день, самая короткая ночь.

Наступают самые тяжелые для земледельца дни: "С Кириллина дня - что солнышко дает, то у мужика в амбаре", - говорили в народе. Наступает время сено косить и сушить.

В этот день сажали позднюю рассаду. Поспевает земляника. По преданию, в давние времена это растение не давало ягод. Но когда Иисус Христос, будучи еще ребенком, гулял в лесу, земляника очень испугалась и опечалилась, что ничем не сможет порадовать Господа - ведь нет ничего, что она могла бы отдать Ему, - хотя бы вкусной ягодки. Спаситель услышал мольбы маленького растения, наклонился к нему и поцеловал. И тотчас на месте поцелуя появилась и стала расти ягодка. И с тех пор земляничники радуют людей и дают им наслаждение.

Приметы на 22 июня

Земляника красна - сеять овсы напрасно.

Цветение ржи - начало сенокосу.

На Кириллу конец весны, почин лету.

У Кирилла - от земли сила.

На Кирилла отдает земля солнышку силу.