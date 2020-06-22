Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня
Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня

Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня

Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня
07:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По народному поверью, в этот день солнце земле всю силу отдает и наступает астрономическое лето.

Этот день - конец весны, начало лету, солнцеворот - самый длинный день, самая короткая ночь.

Наступают самые тяжелые для земледельца дни: "С Кириллина дня - что солнышко дает, то у мужика в амбаре", - говорили в народе. Наступает время сено косить и сушить.

В этот день сажали позднюю рассаду. Поспевает земляника. По преданию, в давние времена это растение не давало ягод. Но когда Иисус Христос, будучи еще ребенком, гулял в лесу, земляника очень испугалась и опечалилась, что ничем не сможет порадовать Господа - ведь нет ничего, что она могла бы отдать Ему, - хотя бы вкусной ягодки. Спаситель услышал мольбы маленького растения, наклонился к нему и поцеловал. И тотчас на месте поцелуя появилась и стала расти ягодка. И с тех пор земляничники радуют людей и дают им наслаждение.

Приметы на 22 июня

Земляника красна - сеять овсы напрасно.

Цветение ржи - начало сенокосу.

Знаменательные события в истории: 22 июня 2020 года

На Кириллу конец весны, почин лету.

У Кирилла - от земли сила.

На Кирилла отдает земля солнышку силу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, Кириллов день.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 США уже готовы отправить ракеты Javelin в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь