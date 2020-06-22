Свежие курсы валют: после выходных подешевел доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2020 года снизил официальный курс - до 26,72 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже, чем было в предыдущий банковский день.

Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, укрепил официальный курс гривни на 4 копейки — до 26,7207 грн за доллар против 26,7633 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,7207 грн за доллар против 26,7633 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 29,9953 грн за евро против 30,0579 грн за евро накануне.

Курсы валют на 22 июня:

USD — 26,7207 грн за 1 доллар;

EUR — 29,9953 грн за 1 евро;

PLN — 6,7376 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8532 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2485 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8967 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5476 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,1043 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1345 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7774 грн за 1 китайский юань

Как сообщалось, Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня 2020, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 26,7633 грн за доллар против 26,776 грн за доллар в четверг.