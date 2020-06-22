Свежие курсы валют: после выходных подешевел доллар

Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, укрепил официальный курс гривни на 4 копейки — до 26,7207 грн за доллар против 26,7633 грн за доллар в пятницу.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,7207 грн за доллар против 26,7633 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 29,9953 грн за евро против 30,0579 грн за евро накануне.
Курсы валют на 22 июня:
USD — 26,7207 грн за 1 доллар;
EUR — 29,9953 грн за 1 евро;
PLN — 6,7376 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8532 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2485 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8967 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5476 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,1043 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,1345 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7774 грн за 1 китайский юань
Как сообщалось, Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня 2020, укрепил официальный курс гривни на 1 копейку - до 26,7633 грн за доллар против 26,776 грн за доллар в четверг.