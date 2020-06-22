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В МИД запустили онлайн-карту для путешествий по миру во время пандемии Covid-19

В МИД запустили онлайн-карту для путешествий по миру во время пандемии Covid-19
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: kordon.in.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба презентовал интерактивную карту мира для планирования путешествий за границу во время пандемии. Сейчас карта работает в тестовом режиме.

"Карта, которую вы сейчас видите на своих экранах, находится по классическому адресу МИД: tripadvisor.mfa.gov.ua и имеет два уровня информации: первое - это режим въезда для граждан Украины в заграничное государство... Зеленые страны - это страны, куда въезд разрешен всем. Желтые страны - въезд в эти страны разрешен с видом на жительство и оранжевый цвет - это страны, въезд в которые запрещен", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Вторая карта, представленная министром, демонстрирует режим транзитного проезда, где зеленым цветом обозначены страны, где транзит разрешен без ограничений, желтым - транзит возможен при определенных условиях, и бордовым - транзит запрещен.

Кулеба отметил, что нажав на определенную страну на карте транзита, можно прочитать короткую базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. А на уровне режима въезда для граждан Украины можно ознакомиться с тем, кому въезд запрещен, кому разрешен, данные о том, когда информация обновлялась в последний раз.

"Каждое посольство Украины, которое отвечает за соответствующую страну, регулярно будет обновлять эту информацию для того, чтобы вы имели доступ к самым свежим данным, и таким образом вы сможете видеть, как будет меняться ситуация и, соответственно, изменяются возможности для путешествия человека", - заверил Кулеба.

Он добавил, что эта карта является цифровым ответом на коронавирусный вызов, и МИД будет поддерживать ее до тех пор, пока в мире будут оставаться ограничения, связанные с пандемией. Также Кулеба отметил, что сейчас карта запущена в тестовом режиме.

"Прежде всего, я хочу вам сказать, что даже если вы запланировали путешествие по миру, купили все билеты и знаете, как вы доберетесь из страны "А" в страну "Б", пожалуйста, во время путешествия придерживайтесь максимальных мер вашей индивидуальной безопасности, потому что коронавирус продолжает бушевать во всем мире, в разных странах по-разному, но он есть и очень важно, чтобы вы не заболели, оставались здоровыми и чтобы ваше путешествие прошло для вас безопасно", - заявил он.

Министр также сообщил, что интерактивная карта была создана благодаря сотрудничеству и поддержке посольства Великобритании в Украине и программы развития ООН в Украине.

Как сообщалось, Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.

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Все по теме:

МИД, Пандемия, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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