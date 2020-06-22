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"Нам не о чем спорить": Зеленский призвал помнить всех погибших украинцев во Второй мировой войне

"Нам не о чем спорить": Зеленский призвал помнить всех погибших украинцев во Второй мировой войне
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: Зеленский в Телеграмм
Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и памяти жертв войны напомнил о потерях украинского народа в годы Второй мировой войны.

"В сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией. А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев", - напомнил он на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в День скорби и памяти жертв войны, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней. В результате не родилось почти 13 млн детей. Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией", - подчеркнул он.

Война продолжает рождать множество споров в обществе, однако, уверен президент, "нам не о чем спорить".

"Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет", - подчеркнул он.

"Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, - военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг - превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца", - заявил Зеленский.

Напомним, что в Украине сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны.

Ежегодно этот день проходит 22 июня, в день начала немецко-совецкой войны, унесшей жизни около 8-10 млн украинцев. Рано утром 22 июня 1941 года состоялось бомбардировки Киева.

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Все по теме:

Германия, СССР, Вторая мировая война, Владимир Зеленский, День скорби, 22 июня.

Автор:

Телеграф
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