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Соблюдение карантинных мер: в МВД рассказали, кого и за что штрафуют

Соблюдение карантинных мер: в МВД рассказали, кого и за что штрафуют
15:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Правоохранители усилили контроль за соблюдением украинцами норм карантина.

В Украине с сегодняшнего дня усилен контроль за соблюдением карантина. Как полиция контролирует нарушителей - рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Его комментарий прозвучал в эфире канала "Украина 24".

"За нарушения штрафуем больше обычных граждан, но и организаций штрафуется тоже много. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью с сегодняшнего дня начался более жесткий контроль за соблюдением мер, связанных с карантином", - сказал он.

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Мартыненко рассказал, что в случае выявления нарушений карантинных мер ответственность за это несет торговая сеть, которая не обеспечивает соблюдение правил. 

"У нас карантинными мерами предусмотрено, что маска должна закрывать нос и рот, и если кто-то носит ее по-другому, это нарушение, за которое могут составить протокол. Ситуация работает больше на предупреждение нарушений, но на этой неделе мы начали жестко контролировать соблюдение ограничений", - сказал он.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в отдельных регионах возможен возврат жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.

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Украина, МВД, Карантин.

Автор:

Телеграф
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