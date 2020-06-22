Соблюдение карантинных мер: в МВД рассказали, кого и за что штрафуют

Правоохранители усилили контроль за соблюдением украинцами норм карантина.

В Украине с сегодняшнего дня усилен контроль за соблюдением карантина. Как полиция контролирует нарушителей - рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Его комментарий прозвучал в эфире канала "Украина 24".

"За нарушения штрафуем больше обычных граждан, но и организаций штрафуется тоже много. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью с сегодняшнего дня начался более жесткий контроль за соблюдением мер, связанных с карантином", - сказал он.

Мартыненко рассказал, что в случае выявления нарушений карантинных мер ответственность за это несет торговая сеть, которая не обеспечивает соблюдение правил.

"У нас карантинными мерами предусмотрено, что маска должна закрывать нос и рот, и если кто-то носит ее по-другому, это нарушение, за которое могут составить протокол. Ситуация работает больше на предупреждение нарушений, но на этой неделе мы начали жестко контролировать соблюдение ограничений", - сказал он.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в отдельных регионах возможен возврат жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.