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Понедельник, 22.06.2020
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ОП: Условия проведения ВНО могут изменить в случае ухудшения эпидситуации

ОП: Условия проведения ВНО могут изменить в случае ухудшения эпидситуации
16:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах правительство будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей во время внешнего независимого оценивания.

"В некоторых регионах Украины, в частности на Закарпатье, довольно напряженная ситуация по созданию условий для безопасного проведения внешнего независимого оценивания. Правительство Украины вместе с местными властями принимают все необходимые меры для безопасного прохождения ВНО выпускниками. Если в отдельных регионах эпидситуация не будет удовлетворительной, Кабмин будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей", - говорится в сообщении.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством Президента Владимира Зеленского с участием представителей правительства и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

В правительстве также сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого нужно принимать решение об эпидемической ситуации - 60 человек на 100 тыс. населения.

Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление

"Коронавирус корректирует наши планы во всех отраслях. Должны заботиться о безопасности детей, особенно когда в них ответственный период ВНО", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, все пункты проведения основной сессии ВНО обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции и готовы к проверке Госпродпотребслужбой.

Для всех участников УЦОКО подготовил 82890 аудиторий в 1714 пунктах тестирования. Всего пунктов тестирования 5188.

Основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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Украина, ВНО, ОП.

Автор:

Телеграф
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