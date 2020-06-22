В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"

"Партию Шария" на 435 тысяч профинансировала ОО "Партия Шария". Об этом информирует общественное движение "ЧЕСНО".

"Самым большим донором "Партии Шария" в 1 квартале стала ОО "Партия Шария". В общей сложности одноименная ОО перечислила на центральный счет партии 430 тысяч гривень. Созданной в сентябре 2019 года общественной организацией руководит Иван Мамчур, шестой номер в списке партии в парламент. Сам Мамчур позиционирует себя как CEO партии (англ. Chief Executive Officer - высшая исполнительная должность в компании - ред.), однако официально зарплаты там не получает, а наоборот финансирует партию через свою ОО", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, Мамчур является одним из крупнейших доноров (после общественных организаций), ведь оплатил для партии рекламу в соцсетях на 124 тысяч гривень, "Партия Шария" внесла это в отчеты как спонсорский взнос.

Еще 306 тысяч гривень на центральный счет партии перечислила ОО "Право на правду". Такое же название имеет и зарегистрированное на партию печатное издание (партийная газета).

"Судя по всему, ОО создали именно для работы в интересах партии, ведь зарегистрированная в конце января 2020 года, уже в начале февраля ОО начала финансировать "Партию Шария". Соучредителем и руководителем ОО является одессит Олег Николаевич Нагаткин", - добавили в ЧЕСНО.

В реестрах Нагаткин указан как руководитель более 30 предприятий, большинство из которых прекратили свою деятельность.

Как сообщили в ЧЕСНО, использование общественных организаций для финансирования партий не является чем-то новым и формально, в том что ОО финансирует партию нет никакого нарушения.

"Закон запрещает финансировать партии благотворительным и религиозным организациям, однако этот запрет не распространяется на ОО, которые также являются неприбыльными организациями. Некоторые партии этим активно пользуются, ведь это позволяет не показывать реального донора или доноров", - сообщает движение ЧЕСНО.

Как сообщалось, 14 мая "Партия Шария" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием выплатить ей более 3 миллионов гривен из государственного бюджета Украины.