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Верить или не верить Путину: Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать

Верить или не верить Путину: Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать
15:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Зеленский считает переговоры с Путиным "сложной и запутанной" работой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать верить или не верить президенту РФ Владимиру Путину. Он сказал, что переговоры с российским лидером являются очень запутанной и сложной работой.

Об этом он заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail, пишет РБК-Украина.

По его словам, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. Ими он назвал обмены пленными.

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"Может быть, обмен пленными - не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, недавно Путин заявил, что слова Зеленского о Второй мировой войне повлияют на отношения Украины и России. Как известно, украинский лидер сказал, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.

Добавим, что сам Путин говорил, что хотел бы улучшения отношений с Украиной. Однако, российские власти обвиняют Киев в срыве нормандского саммита из-за якобы невыполнения коммюнике.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский, комментируя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что есть некоторые ответы, которые желательно услышать один на один.

Также украинский лидер заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

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РФ, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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