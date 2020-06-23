Ткаченко: Дискуссии о развитии культуры не должны вести политики

Дискуссии по развитию культуры должны вести люди, которые имеют отношение к этой сфере, а не политики. Такое мнение министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выразил эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Дискутировать должны ученые, должны люди, которые имеют непосредственное отношение к культуре и в гораздо меньшей степени политики. Потому что то, что будут делать политики с одной стороны с другой стороны – они будут стараться взять для себя электорат, расшатывать ситуацию", - сказал Ткаченко.

По его убеждению, украинские ученые способны наработать интересные нарративы и отношение к тем или иным вопросам, которые разъединяют общество. Они смогут предложить интересную и совсем другую точку зрения на важный вопрос, не политизируя его.

"Для диалога нужно уважение. Для диалога нужно еще желание. Если желания нет, нет уважения, то привычно, никакого диалога не произойдет", - отметил министр.

Чиновник отметил, что развивать культуру крайне необходимо, ведь, по словам Ткаченко, экономика опирается на культуру, на поведение человека. Поэтому диалог относительно нее нужен.

"Существуют много площадок не только в обществе, а и площадки, которые мы можем создавать, в том числе Министерство культуры и информационной политики". – добавил он.