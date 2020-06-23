День Тимофея: народные приметы и запреты 23 июня

Народный праздник "Тимофеев день" отмечается 23 июня. В православном календаре этот день посвящается памяти священномученика Тимофея Прусского, епископа. Другие названия праздника: "Тимофей", "Знамения Тимофея", "Знамения", "День призраков". 23 июня случались разные природные явления, которые люди рассматривали как предзнаменование чего-либо. Отсюда и пошло название дня - Знамения.

Тимофей жил в городе Пруссе (Малая Азия) в IV веке. Когда он уже был епископом, за святость и чистоту жизни Господь наделил его умением исцелять смертельные недуги и совершать другие чудеса. После того, как на римский трон взошел император Юлиан, началось преследование христианской веры. Епископа арестовали и заточили в темницу. Там он продолжил проповедовать, несмотря на предупреждения правителя. За непослушание Тимофею отсекли голову.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое - но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши - это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков - к падежу скота. Если вороны стаей летели из-за леса - это значило, что будет повальный мор людей. Если Мать Сырая Земля стонет - к пожару. А если кто-нибудь увидит в небе огненного змея - быть войне. В народе говорили: "Тимофеевские знамения грозой грозят", - и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего в этот день не привиделось.

С этого дня по земле начинали ходить призраки и ко всем приставать. "По земле ходят призраки, блазнящие глаз человеческий" - говорили в народе. Поэтому многие в этот день боялись выходить из дома, чтобы ничего не привиделось. Чтобы отогнать от себя нечистую силу, принято было париться в бане, купаться в прудах и реках, добавляя в воду полынь, ромашку или папоротник.

Суеверным людям в очертаниях облаков, в тенях леса, в струях воды чудились странные передвижения: "То ли кони огненные скачут от зари, то ли, в траве прячась, полчища мышей к полю крадутся. то ли речные чудовища в воде резвятся... Дымы встают, мигают огни бегучие... Господи, разум омрачается, дух мятется!" Начинали тут дружно молиться: "Минуйте нас, зловещие мороки!"

Народные приметы в Тимофеев день

Погода хорошая, а муравьев не видно - к ненастью.

Отсутствие дождя в этот день обещало засуху.

Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи - к граду.

Радуга в этот день предвещает голодный год.

В лесу вечером теплее, чем в поле, значит будут погожие дни.

Потерять перчатку - к беде. Зеркало разбить - к большому лиху. Увидеть возле жилья стаю волков - к падежу скота.

Родившиеся 23 июня обладают хорошим здоровьем. Им дана способность объяснять видения.