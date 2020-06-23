У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления в стихах

Мужское имя Тимофей по происхождению считается древнегреческим. Образовано от древнегреческих слов. В корне слово "Timotheos", состоящее из двух отдельных слов - "timao" (почитать) и "teos" (Бог). Буквальная трактовка значения этого имени звучит как "почитающий Бога".

Тимофей наделяет носителей большим количеством противоречащих друг другу качеств. Обычно же сулятся такие черты характера как бесконфликтность, самостоятельность, чуткость, спокойствие, привязанность, любознательность, а в противовес еще и такие как властность, эгоизм, лень, невнимательность. В общем, Тимофеи в своем большинстве очень сложные люди, мужчины, с которыми трудно найти общий язык даже в самых критических ситуациях.

В зависимости от воспитания, такой мужчина может вырасти трудолюбивым и развитым, а может стать ленивым и корыстным человеком, не умеющим добиваться поставленных целей. А еще на Тимофея может сильно повлиять окружение, атмосфера в семье и то, как к нему относятся в обществе.

Достоинства и положительные черты: самое главное достоинство носителей этого имени заключается в том, что они очень любознательны и готовы на все ради того, чтоб постоянно подпитывать себя новыми знаниями, новой информацией, ощущениями и чувствами.

Тимофей плохо относится к людям, старающимся навязывать всем вокруг свои мнения, к ленивым разгильдяям, не желающим совершенствоваться и меняться, и к скрытным и замкнутым личностям…

Поздравления с именинами Тимофея

Тимофей, Тимоха,

Все не так уж плохо!

Все, поверь мне, классно,

Здорово, прекрасно!

Тимофей, Тимоша,

Ты такой хороший.

Крепко поздравляю,

Радости желаю!

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

Поздравляем Тимофея,

Пусть тебе встретиться фея,

Все желания исполнит,

Жизнь твою добром наполнит.

Желаем мы любви и счастья,

Пусть мимо все идут ненастья,

Пусть неприятности проходят,

Удача и тепло приходят.

Тимофей - "почитающий бога",

Пусть же он помогает во всем,

И становится жизни дорога

Лишь удачней, светлей с каждый днем!

Пусть к тебе в гости ходит веселье,

Да и счастье стучится в окно,

Будет радостным лишь настроенье,

А успехи - как будто в кино!

Тебе желаю, Тимофей,

Везенья самого большого

И самых преданных друзей,

Чтоб понимали с полуслова.

Чтобы достаток в руки тек

Бескрайним денежным потоком,

Всегда был полным кошелек,

И счастье прижилось под боком!

Тимофей любопытен, исполнителен,

Он тщеславен и чувствителен,

Бескорыстен, любит развлечения,

Ему подвластны многие умения.

Требователен и душой силен,

Быстротой реакции наделен,

Честен, упрям и открыт.

Жизнь Тимофея кипит!

Желаем тебе только добрых путей,

Гордится жизнью удачной своей,

Быть сильным и не сдаваться,

В любви, радости, счастье купаться!