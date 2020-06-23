Свадьба во время карантина: какие ограничительные меры нужно соблюдать

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине можно праздновать свадьбы даже во время карантина. Но на праздновании может быть только до 10 гостей.

Сейчас в праздновании свадьбы возможно участие максимум 10 человек.

Это подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 июня.

"На 50 человек проводить свадьбу невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти мероприятия возможны только до 10 человек", - сказал он.

Как сообщалось, 17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля и внес изменения в карантинные ограничения.

По состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19, в частности за сутки 833.