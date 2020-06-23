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"СН": Парламентарии активизировали борьбу с рейдерством

"СН": Парламентарии активизировали борьбу с рейдерством
14:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Временная специальная комиссия ОП по вопросам защиты прав инвесторов готовит первые законопроекты, которые защитят украинский бизнес от рейдерства.

Один из документов будет направлен на изменения в Уголовный кодекс Украины.

Об этом рассказала глава спецкомиссии, народный депутат Галина Янченко, передает сообщение telegram партии "Слуга народа".

"Там предполагается изменение диспозиций статей. То есть, этот законопроект сделает регистраторов и, очевидно, нотариусов более ответственными перед тем, как они совершают регистрационные действия", - уточнила депутат. 

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Второй проект Закона нардепы нарабатывали совместно с Министерством юстиции. Документ станет "красной кнопкой", которая поможет бизнесу защитить себя от рейдерства, информирует Янченко.

"Ни для кого не секрет, что отбиваться от рейдеров очень сложно. И иногда, пока произойдут какие-то разборки и пройдут судебные решения - свои активы вернуть уже сложно. Поэтому сейчас мы активно разрабатываем механизмы, которые помогут максимально быстро реагировать на обращения и жалобы добросовестного бизнеса", - добавляет нардеп.

К разработке проектов ЗУ может присоединиться бизнес, информирует Янченко.

"Дело в том, что некоторые проекты ЗУ, которые принимает ВР, не всегда находят резонанс и отклик среди стейкхолдеров. Поэтому мы максимально привлекаем к совместной отработке законопроектов все заинтересованные стороны", - добавила она.

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Ранее сообщалось о рейдерстве здания в историческом центре столицы, на Софийской площади (переулок Рыльского, 6), которое стало возможным из-за противоправных действий регистратора Анны Чуйко. Владельцу здания, компании "Рантье плюс" понадобился год, чтобы обжаловать действия регистратора и восстановить свои права.

Стоит отметить, что этот же регистратор переписала еще одно помещение в столице в пользу третьих лиц, на основании поддельных документов.

Адвокаты объясняют такое рейдерство отсутствием наказания для регистраторов, в том числе и со стороны Минюста.

"У нас новая судебная практика: ни регистратор - черный или белый, который зарегистрировал неправомерно имущество или перерегистрировал его, ни нотариус, который сделал такие вещи, не является даже ответчиком в суде - на него нельзя подать иск. Получается, что вся судебная система работает на рейдеров, а Министерство, как я понимаю, эту группировку возглавляет", - подчеркнул Денис Цыпин.

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Украина, ОП.

Автор:

Телеграф
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