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Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%

Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф УНН
По состоянию на 23 июня число активных больных коронавирусом составляет 20 083 человек. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тысяч населения.

Количество активных больных корона вирусную болезнь COVID-19 по сравнению с 20 апреля в Украине выросла на 386%. По этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины в Telegram-канале.

“По состоянию на сегодня, на 386% выросло количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля. Количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости — 48 на 100 тысяч населения. Прирост активных подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил + 4,1%”, — сообщили в ЦОЗ.

Отмечается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (240), Закарпатской (103), Ровенской (75), Черновицкой (62), Волынской (42), Ивано-Франковской (35) областях и городе Киеве (61) .

Львовская область побила очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19

“Среди заболевших преобладают женщины (57,6%) и люди в возрасте 30-69 лет (72,5%). По состоянию на 22 июня в учреждениях здравоохранения имеющиеся 25 539 коек. Из этого количества — 4115 коек заняты больными COVID-19. Области, где наибольшее количество коек заняты больными COVID-19 Львовская — 794, Волынская — 466, Черновицкая — 455, Харьковская — 347, Киев — 333”, — заявили в центре.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что активные больные — это люди, которые непосредственно сейчас болеют COVID-19, не общее количество людей, что заболели, а те, которые болеют. По его словам, на сегодняшний день этот показатель составляет около 48 на 100 тысяч населения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 23 умерли.

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Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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