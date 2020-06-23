Госстат: За период карантина пассажироперевозки в Украине уменьшились почти вдвое

За первые два месяца 2020 года были перевезены почти вдвое больше пассажиров, чем за три месяца строгого карантина в стране.

Всего с января по май было перевезено 1012,3 млн пассажиров. Об этом сообщает данные Госстата.

Так, по данным Госстата, количество перевезенных пассажиров с января по май составляла 1012,3 млн, что составляет 56,3% к соответствующему периоду в 2019 году. От общей суммы было 28 млн пассажиров перевезено железнодорожным транспортом, 420,5 млн автомобильным, 2 млн авиационным, а также 144 млн в метро.

Если взглянуть на период строгого карантина в Украине, то с марта по май было перевезено 336,5 млн пассажиров, что почти вдвое меньше, чем за первые два месяца года, если не был введен карантин. Так, за январь-февраль было перевезено 675,8 млн пассажиров.

Также наблюдается уменьшение количества перевозок пассажиров по сравнению с 2019 годом.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.