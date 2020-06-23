Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Паводок на Пруте: Черновцам грозит затопление
Паводок на Пруте: Черновцам грозит затопление
Экс-чемпион мира Мосли: Мейвезер побил бы Ломаченко
Экс-чемпион мира Мосли: Мейвезер побил бы Ломаченко
Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO
Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO

На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе

На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Президентский законопроект №3711 о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления предусматривает приведение положений законодательства в соответствие с решениями КСУ. Текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады.

"Законопроектом предусматриваются изменения в законы Украины "О судоустройстве и статусе судей ", " О Высшем совете правосудия ", а также в раздел II " Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления ", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что, согласно правовой позиции Конституционного суда, нет различий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда. В то же время КСУ отметил, что поскольку судьи Верховного суда Украины - судьи высшего органа, закрепленного в Конституции Украины, учитывая неизменность их статуса, законодатель должен предусмотреть специальную процедуру и критерии оценки этих судей (Решение от 18 февраля 2020 года № 2-р / 2020).

Проектом предлагается определить, что судьи Верховного суда Украины зачисляются в штат Верховного Суда в Кассационный суд той юрисдикции, которая соответствует юрисдикции судебной палаты Верховного суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления. Особенности порядка и методологии квалификационной оценки таких судей, показателей соответствия критериев квалификационной оценки и средств их установления утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей.

Законопроектом определяется порядок формирования ВККСУ - одного из ключевых органов судейского управления. Новый ее состав (16 членов) будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности. Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов.

Предлагается, чтобы в состав комиссии входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека из числа международных экспертов, определенные Высшим советом правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций, которые оказывают Украине международную техническую помощь или осуществляют свою деятельность в сфере юстиции и / или в сфере судебной власти, и / или в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Президент подписал закон об инвентаризации лесов

В случае, если субъекты формирования конкурсной комиссии в определенный законом срок не предложат кандидатуры в состав этой комиссии, такие кандидатуры должен предложить уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Также устанавливаются четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав конкурсной комиссии, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Кроме того, предлагается исключить статью 28-1 Закона "О Высшем совете правосудия" по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Это предложение учитывает правовую позицию КСУ, согласно которой "орган, учреждение, созданные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией по отношению к этому конституционному органу" (Решение от 11 марта 2020 года).

Законопроектом также предлагается исключить из Закона "О судоустройстве и статусе судей" положение об установлении максимального количества судей Верховного суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, согласно которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины. Проектом изымаются из Закона № 193-IX соответствующие положения о порядке проведения отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда, связанного с сокращением количества судей Верховного суда.

Предполагается также с учетом позиции Конституционного суда изменить процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.

С целью обеспечения первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры предлагаются соответствующие изменения, связанные с переименованием региональных прокуратур в областные прокуратуры.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит выполнение решений Конституционного Суда Украины, позволит сформировать Высшую квалификационную комиссию судей Украины, на которую возлагаются функции по отбору и оценке судей.

Зеленский: Я не занимаюсь политическим преследованием Порошенко

Как сообщалось, Конституционный суд Украины своими решениями от 18 февраля 2020 года № 2-р / 2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р / 2020 признал неконституционными отдельные положения Законов "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402 -VIII, с изменениями, "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VIII, с изменениями, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей " и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX.

Этими решениями признаны неконституционными отдельные нормы, касающиеся ликвидации Верховного суда Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, КСУ, Верховный суд, Судебная реформа, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Неприятный запах изо рта по утрам: как избавиться раз и навсегда
03 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
04 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
05 В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе
На сайте Рады появился законопроект о судебной реформе
К ослаблению карантина не готовы 14 областей
К ослаблению карантина не готовы 14 областей
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
&quot;Новые начинания&quot;: OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь