На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе

Президентский законопроект №3711 о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления предусматривает приведение положений законодательства в соответствие с решениями КСУ. Текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады.

"Законопроектом предусматриваются изменения в законы Украины "О судоустройстве и статусе судей ", " О Высшем совете правосудия ", а также в раздел II " Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления ", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что, согласно правовой позиции Конституционного суда, нет различий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда. В то же время КСУ отметил, что поскольку судьи Верховного суда Украины - судьи высшего органа, закрепленного в Конституции Украины, учитывая неизменность их статуса, законодатель должен предусмотреть специальную процедуру и критерии оценки этих судей (Решение от 18 февраля 2020 года № 2-р / 2020).

Проектом предлагается определить, что судьи Верховного суда Украины зачисляются в штат Верховного Суда в Кассационный суд той юрисдикции, которая соответствует юрисдикции судебной палаты Верховного суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления. Особенности порядка и методологии квалификационной оценки таких судей, показателей соответствия критериев квалификационной оценки и средств их установления утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей.

Законопроектом определяется порядок формирования ВККСУ - одного из ключевых органов судейского управления. Новый ее состав (16 членов) будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности. Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов.

Предлагается, чтобы в состав комиссии входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека из числа международных экспертов, определенные Высшим советом правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций, которые оказывают Украине международную техническую помощь или осуществляют свою деятельность в сфере юстиции и / или в сфере судебной власти, и / или в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

В случае, если субъекты формирования конкурсной комиссии в определенный законом срок не предложат кандидатуры в состав этой комиссии, такие кандидатуры должен предложить уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Также устанавливаются четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав конкурсной комиссии, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Кроме того, предлагается исключить статью 28-1 Закона "О Высшем совете правосудия" по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Это предложение учитывает правовую позицию КСУ, согласно которой "орган, учреждение, созданные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией по отношению к этому конституционному органу" (Решение от 11 марта 2020 года).

Законопроектом также предлагается исключить из Закона "О судоустройстве и статусе судей" положение об установлении максимального количества судей Верховного суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, согласно которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины. Проектом изымаются из Закона № 193-IX соответствующие положения о порядке проведения отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда, связанного с сокращением количества судей Верховного суда.

Предполагается также с учетом позиции Конституционного суда изменить процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.

С целью обеспечения первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры предлагаются соответствующие изменения, связанные с переименованием региональных прокуратур в областные прокуратуры.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит выполнение решений Конституционного Суда Украины, позволит сформировать Высшую квалификационную комиссию судей Украины, на которую возлагаются функции по отбору и оценке судей.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины своими решениями от 18 февраля 2020 года № 2-р / 2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р / 2020 признал неконституционными отдельные положения Законов "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402 -VIII, с изменениями, "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VIII, с изменениями, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей " и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX.

Этими решениями признаны неконституционными отдельные нормы, касающиеся ликвидации Верховного суда Украины.