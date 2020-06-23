Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Паводок на Пруте: Черновцам грозит затопление
Паводок на Пруте: Черновцам грозит затопление
Экс-чемпион мира Мосли: Мейвезер побил бы Ломаченко
Экс-чемпион мира Мосли: Мейвезер побил бы Ломаченко
Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO
Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO

Президент подписал закон об инвентаризации лесов

Президент подписал закон об инвентаризации лесов
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов, который предусматривает создание новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" № 643-IX, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Нафтогаз: Цена газа для промышленности в июле повысится на 8-9%

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования. Порядок ее проведения утверждает Кабинет министров, осуществлять ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

Закон также предусматривает, что сведения, полученные по результатам национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр. 

В Минюсте назначили нового руководителя СЕТАМ

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, 2 июня Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" (проект №2379). Его поддержали 322 народных депутата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Лес, ОП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Неприятный запах изо рта по утрам: как избавиться раз и навсегда
03 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
04 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
05 В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе
На сайте Рады появился законопроект о судебной реформе
К ослаблению карантина не готовы 14 областей
К ослаблению карантина не готовы 14 областей
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
&quot;Новые начинания&quot;: OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь