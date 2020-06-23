Президент подписал закон об инвентаризации лесов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов, который предусматривает создание новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" № 643-IX, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования. Порядок ее проведения утверждает Кабинет министров, осуществлять ее будут за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

Закон также предусматривает, что сведения, полученные по результатам национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, 2 июня Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" (проект №2379). Его поддержали 322 народных депутата.