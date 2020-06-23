Борьба с COVID-19: ЕС и ВОЗ доставили в Украину средства защиты для более 50 больниц

Медицинский груз является частью пакета поддержки ЕС для Украины, размер которого достигает 190 млн евро.

Европейский Союз совместно со Всемирной организацией здравоохранения доставили в Украину средства защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 для более 50 больниц.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Facebook.

"Европейский Союз, страны-члены и партнеры ЕС объединились для борьбы с COVID-19. В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения сегодня ЕС доставил в Украину средства индивидуальной защиты - маски, халаты, очки и другие необходимые инструменты для защиты украинских медицинских работников. В результате более 50 больниц по всей Украине теперь смогут покрыть свои месячные потребности в защитном оснащении", - говорится в сообщении.

Также сказано, что эта помощь является частью пакета поддержки ЕС в 190 млн евро для обеспечения неотложных потребностей Украины во время кризиса COVID-19.