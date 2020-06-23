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Результаты опроса: Украинцев больше всего беспокоят безработица, коррупция и война

Результаты опроса: Украинцев больше всего беспокоят безработица, коррупция и война
19:58 Сегодня Телеграф Укринформ
Украинцев больше пока беспокоят такие проблемы, как безработица и трудоустройство, коррупция, экономический кризис, война на Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма.

Такие данные социологического исследования обнародовала председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева во время пресс-конференции.

"Если мы посмотрим на прямые ответы людей, то на первое место я бы поставила безработицу, коррупцию, тарифы, экономику и, безусловно, войну", - отметила социолог.

Согласно данным опроса, 95% респондентов сказали, что недовольны уровнем жизни. В то же время Балакирева подчеркнула, что этот ответ следует рассматривать как "кумулятивную группу, которую характеризовали низкий уровень оплаты труда, низкие пенсии, низкие социальные выплаты, высокие тарифы" и другие проблемы людей.

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В то же время, отдельно вопрос безработицы и трудоустройства волнует 32% респондентов, война на Донбассе и возвращение Крыма - 28%, экономический кризис - 27%, пандемия коронавируса и карантин - 22%, медицинская реформа - 22%, коррупция и кумовство - 14%.

Балакирева пояснила, что эти проблемы определялись путем открытых вопросов, то есть людям предлагалось назвать до 5 проблем, которые беспокоят их больше всего.

Опрос проводился 10-19 июня методом "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Участие в социсследовании приняли более 3 000 человек во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Статистическое отклонение составляет 1,1-1,9%.

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Украина, Безработица.

Автор:

Телеграф
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