Возможно усиление карантина: в Минздраве назвали области

В Украине растет количество новых случаев коронавирусной болезни, в частности в западных регионах.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допускает ужесточение карантина во Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Об этом он сказал во время брифинга.

По словам Ляшко, в Украине растет количество новых случаев коронавирусной болезни, в частности в западных регионах.

"Наибольший коэффициент роста по сравнению с предыдущими семью днями демонстрирует Одесская область - 83 процента. Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения жестких ограничений в западных регионах, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях. Там регистрируется увеличение случаев коронавирусной болезни", - сказал он.

Как сообщалось, 23 июня, в Украине зарегистрировано 38 тыс. 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 35 летальных, 16 тыс. 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.