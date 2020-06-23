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Вырубка и вывоз радиоактивного леса из зоны ЧАЭС: В полиции опровергли информацию

Вырубка и вывоз радиоактивного леса из зоны ЧАЭС: В полиции опровергли информацию
21:23 Сегодня Телеграф УНН
В полиции Киевской области заявили, что информация о несанкционированной вырубке и вывозе радиоактивного леса с зоны ЧАЭС - не соответствует действительности.

"В СМИ появились публикации, авторы которых утверждают, что "Чернобыльский лес вырубается в промышленных масштабах, а проверки радиоактивного загрязнения древесины вызывают сомнения". Однако такая информация никоим образом не соответствует действительности. Так, на территории зоны отчуждения работает только одно Государственное специализированное предприятие "Северная Пуща", которое осуществляет лесохозяйственную деятельность по вырубке и оздоровления лесов, на основании полученных лесорубных билетов. Это предприятие непосредственно подчиняется Государственному агентству по управлению зоной отчуждения", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Указано, что на территории зоны ЧАЭС функционирует Государственное специализированное предприятие "Экоцентр". Оно сначала обследует участок леса, где планируется вырубка, на содержание радиоактивных элементов, в частности, стронция и цезия, и устанавливает ее степень радиационного загрязнения.

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"Тот лес, который является радиационно загрязненным - утилизируется в построенной по евростандартам местной котельной. А та древесина, которая соответствует допустимым дозиметрическим нормам, в дальнейшем вырубается, и со специальными "чипами" вывозится за пределы зоны ЧАЭС для реализации. На контрольно-пропускных пунктах зоны отчуждения эта древесина вдруг проверяется на содержание радиации. Также там работники полиции проводят проверку соответствующих разрешительных документов на ее транспортировку и ставят отметки в накладных", - указано в сообщении.

Отмечается, что в этом году работники полиции выявили и задокументировали факт несанкционированного вывоза древесины. Водитель пытался вывезти 6 кубометров леса из Чернобыльской зоны без соответствующих документов, минуя КПП. Полицейские изъяли указанную древесину и автомобиль. Лицу объявлено о подозрении и под процессуальным руководством прокуратуры уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

Как сообщалось, в Украине запустили онлайн-сервис по проверке древесины.

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Украина, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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