Планы ОП: выпускники с временно оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы без сдачи ВНО

Президент Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании", чтобы выпускники школ с временно оккупированных территорий могли поступать в украинские вузы без прохождения внешнего независимого оценивания. Об этом в эфире телеканала ДОМ заявил заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк.

"В этом году... Президент Владимир Зеленский инициировал изменение в закон Украины "О высшем образовании", которое касается следующих моментов. Мы хотим, чтобы, как минимум в этом году,.. те выпускники, которые заканчивают школу в Крыму, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, имели возможность поступить в высшие учебные заведения Украины без сдачи ВНО, а также имели возможность учиться в любом высшем учебном заведении Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины информировало, что в 2020 году поступающие с временно неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей, а также Крыма могут без ВНО поступить в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Напомним, в Минздраве считают, что пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО).