Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Минздраве опровергли миф о коронавирусе
В Минздраве опровергли миф о коронавирусе
Дещица: Есть необходимость снятия всех ограничений на границе с Польшей
Дещица: Есть необходимость снятия всех ограничений на границе с Польшей
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест

Планы ОП: выпускники с временно оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы без сдачи ВНО

Планы ОП: выпускники с временно оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы без сдачи ВНО
Обновлено 00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash
Президент Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании", чтобы выпускники школ с временно оккупированных территорий могли поступать в украинские вузы без прохождения внешнего независимого оценивания. Об этом в эфире телеканала ДОМ заявил заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк.

"В этом году... Президент Владимир Зеленский инициировал изменение в закон Украины "О высшем образовании", которое касается следующих моментов. Мы хотим, чтобы, как минимум в этом году,.. те выпускники, которые заканчивают школу в Крыму, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, имели возможность поступить в высшие учебные заведения Украины без сдачи ВНО, а также имели возможность учиться в любом высшем учебном заведении Украины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Министерство образования и науки Украины информировало, что в 2020 году поступающие с временно неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей, а также Крыма могут без ВНО поступить в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Напомним, в Минздраве считают, что пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВНО, Владимир Зеленский, ОПУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов
03 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
04 КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос
05 "Заставил меня драться снизу вверх": Леннокс Льюис назвал Виталия Кличко сильнейшим соперником в карьере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
&quot;Это ужасный конец&quot;: Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
"Это ужасный конец": Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь