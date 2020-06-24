В Министерстве образования и науки опровергли информацию, что с 1 сентября 2020 года учащиеся переходят на дистанционную форму обучения. Об этом заявила в.и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Правительственный портал.

"МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения. Решение о том, безопасно ли будет ученикам возвращаться за парты 1 сентября, будут принимать Комиссия ТЭБ и ЧС и Главный государственный санитарный врач на основе эпидемиологической ситуации и не раньше августа, ближе к старту учебного года. Сейчас МОН готовится к новому учебному году. В частности, совместно с Главным санврачом мы готовим требования для работы школ в условиях пандемии – по правилам дезинфекции, подготовки помещений, пребывания учащихся в школе и тому подобное", – отметила Мандзий.

Министерство также систематизирует опыт образовательного процесса с использованием дистанционных технологий во время карантина в марте-мае 2020 года и обновляет законодательство, чтобы учащимся, учителям и директорам было понятно, как работать во время карантина и в условиях пандемии.

В частности, это касается Положения о дистанционной форме получения общего среднего образования, проект которой предложен для общественного обсуждения. Документ нацелен урегулировать особенности дистанционного обучения именно в учреждениях общего среднего образования, в частности на основе опыта, полученного во время дистанционного обучения на карантине в конце 2019/2020 учебного года.

"Положение о дистанционном обучении утверждено еще в 2013 году. И вынужденный переход на дистанционный формат во время пандемии COVID-19 показал нам слабые места в школьном образовании. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы дистанционное образование соответствовало реальным потребностям и возможностям учащихся и педагогов. Это касается организации образовательного процесса, развития учителей и, самое главное, технических возможностей учащихся и педагогов", – добавила Любомира Мандзий.

Как сообщалось ранее, в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 12 марта был введен карантин, были закрыты все учебные заведения.

До 31 июля в соответствии с решением правительства действует адаптивный карантин. В частности, запрещено посещение учебных заведений ее получателями в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном экзамене, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведение подготовки судоводителей малых/маломерных судов.