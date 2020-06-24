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Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: в мире зафиксировано более 9,2 миллиона инфицированных

Пандемия: в мире зафиксировано более 9,2 миллиона инфицированных
Обновлено 06:25 Сегодня Телеграф УНН
По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 476 911 человек. В свою очередь, выздоровели 4 613 425 людей. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 9 239 794 человека инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 345 854), Бразилия (1 145 906), Россия (598 878), Индия (440 215), Великобритания (307 682), Перу (260 810), Чили (250 767) Испания (246 752), Италия (238 833), Иран (209 970), Франция (197 804), Германия (192 480) и Мексика (191 410).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США — 121 217 человек, Бразилии — 52 645, Великобритании — 43 011, в Италии — 34 675, Франции — 29 723 и Испании — 28 325. В Китае в целом — 4639, один летальный случай за последние 7 недель.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 38 074 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1035 — летальные.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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