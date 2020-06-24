Переходное правосудие: в Киеве провели экспертную дискуссию об украинском сценарии

В Киеве прошла тематическая экспертная встреча на тему международного опыта и украинского сценария в вопросах внедрения переходного правосудия.

Мероприятие проходило в формате видеосвязи на платформе Zoom.

"Переходное правосудие - это по сути сценарий или некая "road map" выхода из ситуации вооруженного конфликта, о том, как государство должно исходить из ситуации вооруженного конфликта и как оно должно настраиваться снова к нормальной жизни и ситуации, когда вооруженного конфликта нет. Поэтому соответственно Украина, как государство, которое на данный момент в ситуации международного вооруженного конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ, и которая, к сожалению, имеет сейчас временно оккупированные территории в Крыму и на Донбассе, безусловно, тоже должна думать о переходном правосудии", - отметил присутствующий на дискуссии постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

В рамках закрытой дискуссии эксперты обсудили международные кейсы по внедрению концепции переходного правосудия в Украине, международный положительный и отрицательный опыт, а также основные элементы украинского сценария переходного правосудия.

В экспертном обсуждении также приняли участие соосновательница Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Юлия Тищенко, руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко, а также аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека Елена Семеркина.