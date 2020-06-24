Аваков: В пострадавшие от наводнения районы западных областей направят технику Нацгвардии

Министерство внутренних сил перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие районы западных областей.

"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ, электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русла плыва, то есть полностью ушли на село" , - об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он добавил, что сегодня важно ликвидировать последствия стихии, речь идет о финансовом и техническом обеспечении.

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинут дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим пищу. Люди почувствуют защиту и помощь государства!", - сказал Аваков.

Сообщается, что всего в Надвирнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых домов, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.

Как ранее сообщалось, сейчас ситуация с паводками в Западной Украине является критической, затопление превосходит масштаб 2008 года.

Как сообщалось, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и осуществления воздушного мониторинга затопленных районов. Под руководством главы правительства был создан оперативный штаб.