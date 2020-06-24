В Минюсте создали сайт для жалоб на государственных регистраторов

Об этом передает Офис в Facebook.
Адрес сайта: https://complain.in.ua/
Жалобу может подать любое лицо, считающее, что его права нарушены.
Однако есть ограничения. Жалобы не рассматриваются, если:
"Если ваше имущество или бизнес стали объектом рейдерской атаки путем проведения незаконных регистрационных действий, незамедлительно обращайтесь в Офис противодействия рейдерству", - пишут в Офисе.
Ранее сообщалось о рейдерстве здания в историческом центре столицы, на Софийской площади (переулок Рыльского, 6), которое стало возможным из-за противоправных действий регистратора Анны Чуйко. Владельцу здания, компании "Рантье плюс" понадобился год, чтобы обжаловать действия регистратора и восстановить свои права.