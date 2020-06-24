В Минюсте создали сайт для жалоб на государственных регистраторов

Офис противодействия рейдерству создал онлайн-сервис для подачи жалоб на решения, действия и бездействие государственных регистраторов.

Об этом передает Офис в Facebook.

Адрес сайта: https://complain.in.ua/

Жалобу может подать любое лицо, считающее, что его права нарушены.

Однако есть ограничения. Жалобы не рассматриваются, если:

жалоба касается решений, действий или бездействия государственного регистратора, имевших место до 1 января 2016 года,

жалоба подана лицом, не имеющим на это полномочий,

истек срок подачи жалобы,

есть судебное решение или продолжается судебное разбирательство в связи со спором между теми же сторонами, по тем же предмету и основаниям,

если Офис уже рассматривает жалобу или есть решение Министерства юстиции по тому же вопросу.

"Если ваше имущество или бизнес стали объектом рейдерской атаки путем проведения незаконных регистрационных действий, незамедлительно обращайтесь в Офис противодействия рейдерству", - пишут в Офисе.

Ранее сообщалось о рейдерстве здания в историческом центре столицы, на Софийской площади (переулок Рыльского, 6), которое стало возможным из-за противоправных действий регистратора Анны Чуйко. Владельцу здания, компании "Рантье плюс" понадобился год, чтобы обжаловать действия регистратора и восстановить свои права.