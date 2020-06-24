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ВНО 2020: Зеленский пожелал всем сдающим набрать по 200 баллов

ВНО 2020: Зеленский пожелал всем сдающим набрать по 200 баллов
21:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем выпускникам, сдающим в этом году внешнее независимое оценивание, успехов и хороших результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем выпускникам, сдающим в этом году внешнее независимое оценивание, успехов и хороших результатов.

"Хочу обратиться ко всем нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ВНО. Честно говоря, в этом году всё не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального последнего звонка, выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, был "полный трэш". Но завтра у вас ВНО, важный день.

Я уверен, что всё будет хорошо, и будет очень хороший результат. Знаю, что вам не просто. Мы все будем держать за вас кулаки", - сказал он в коротком видеообращении, размещенном в среду вечером на его странице в Facebook.

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"Самое главное – маски, расстояние друг от друга, и всё дезинфицируйте. Как правило, я всем желаю 36,6, это по поводу температуры, а по поводу баллов – всем желаю 200 баллов", - отметил Зеленский.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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